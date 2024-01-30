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Идеальные дни 2023: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 20:30

1 мин.

Драма «Идеальные дни» выйдет в российский прокат 1 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Идеальные дни».
Фото Кадр из фильма «Идеальные дни»
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1 февраля пройдет премьера драмы «Идеальные дни» режиссера Вима Вендерса («Погружение»). Картина была номинирована на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Название проекта Perfect Days отсылает к песне Лу Рида Perfect Day: главный герой фильма Хираяма поклонник его творчества. «Идеальные дни» рассказывают о пути персонажа и неожиданных встречах, которые встряхнут привычную рутину его жизни.

В проекте снялись Кодзи Якусе, Мияко Танака, Токио Эмото, Юрико Кавасаки и Фумиаки Харада.

Картину «Идеальные дни» начнут показывать в российских кинотеатрах с 1 февраля.

Вторник, 2024. A24 представил трейлер фильма «Вторник»

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