Драма «Идеальные дни» выйдет в российский прокат 1 февраля

1 февраля пройдет премьера драмы «Идеальные дни» режиссера Вима Вендерса («Погружение»). Картина была номинирована на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Название проекта Perfect Days отсылает к песне Лу Рида Perfect Day: главный герой фильма Хираяма поклонник его творчества. «Идеальные дни» рассказывают о пути персонажа и неожиданных встречах, которые встряхнут привычную рутину его жизни.

В проекте снялись Кодзи Якусе, Мияко Танака, Токио Эмото, Юрико Кавасаки и Фумиаки Харада.

Картину «Идеальные дни» начнут показывать в российских кинотеатрах с 1 февраля.