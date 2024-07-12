Вышел трейлер сериала «Идеальная пара» с Николь Кидман

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Netflix опубликовал трейлер сериала Сюзанны Бир («Ночной администратор») «Идеальная пара».

Проект, основанный на одноименном романе Элин Хильдербранд, рассказывает об убийстве Селесты Отис накануне свадьбы. После случившейся трагедии все гости несостоявшегося торжества становятся потенциальными подозреваемыми.

В сериале снялись Николь Кидман, Дакота Фаннинг, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон, Мэган Фэйхи, Майкл Бич, Джек Рейнор, Билли Хоул, Ник Сирси и Дендри Тейлор.

Премьера «Идеальной пары» пройдет 5 сентября на платформе Netflix.