Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Идеальная пара: трейлер и дата выхода, Николь Кидман — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Идеальная пара» с Николь Кидман

Стало известна дата выхода сериала «Идеальная пара» с Николь Кидман
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Идеальная пара»
Фото Кадр из сериала «Идеальная пара»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Netflix опубликовал трейлер сериала Сюзанны Бир («Ночной администратор») «Идеальная пара».

Проект, основанный на одноименном романе Элин Хильдербранд, рассказывает об убийстве Селесты Отис накануне свадьбы. После случившейся трагедии все гости несостоявшегося торжества становятся потенциальными подозреваемыми.

В сериале снялись Николь Кидман, Дакота Фаннинг, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон, Мэган Фэйхи, Майкл Бич, Джек Рейнор, Билли Хоул, Ник Сирси и Дендри Тейлор.

Премьера «Идеальной пары» пройдет 5 сентября на платформе Netflix.

Декамерон, 2024. Netflix показал трейлер сериала «Декамерон»
Сериалы
0
Новости холдинга
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
Умерла советская актриса Любовь Стриженова
Украинский дипломат подала в отставку после отъезда мужа за границу

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
12:45
Стала известна дата выхода «Миньонов 3»
11 июл 21:20
Netflix показал трейлер сериала «Декамерон»
11 июл 20:35
Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль
11 июл 20:00
Вышел тизер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли
11 июл 19:25
Где смотреть сериал «Чистые»