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И снова здравствуйте 3 сезон: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

0 мин.

3 сезон криминальной комедии «И снова здравствуйте!» выйдет 4 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «И снова здравствуйте!»
Фото Кадр из сериала «И снова здравствуйте!»
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4 июля на «Иви» пройдет премьера третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным.

По сюжету проекта бандит по имени Борис решает завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. Для того чтобы претворить свои планы в жизнь, у героя есть бесконечное количество попыток, ведь он бессмертен.

В новом сезоне Бориса ждет новая жизнь, новый бизнес и новый враг.

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