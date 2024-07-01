3 сезон криминальной комедии «И снова здравствуйте!» выйдет 4 июля

4 июля на «Иви» пройдет премьера третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным.

По сюжету проекта бандит по имени Борис решает завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. Для того чтобы претворить свои планы в жизнь, у героя есть бесконечное количество попыток, ведь он бессмертен.

В новом сезоне Бориса ждет новая жизнь, новый бизнес и новый враг.