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И просто так 3 сезон: кадры из сериала — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Опубликованы новые кадры 3-го сезона сериала «И просто так»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max
Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max
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Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры третьего сезона сериала «И просто так». На них — весь основной состав проекта (исполнительницы ролей Кэрри, Миранды и Шарлотты), а также второстепенные персонажи: подруга Шарлотты Лиза и подруга Кэрри Сима.

Кадры 3-го сезона сериала «И просто так»

Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max
Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max
Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max
Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max

Когда выйдет 3-й сезон сериала «И просто так»

Премьера третьего сезона сериала «И просто так» пройдет в этом году на Max. Точная дата релиза пока не анонсирована.

Ранее мы писали, что сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном получил новую дату выхода.

Проекты HBO (Max) 2025 год&nbsp;&mdash; анонс: Одни из&nbsp;нас, Белый лотос, И&nbsp;просто так. Max опубликовал ролик с анонсами премьер на 2025 год

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