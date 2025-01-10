Опубликованы новые кадры 3-го сезона сериала «И просто так»

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Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры третьего сезона сериала «И просто так». На них — весь основной состав проекта (исполнительницы ролей Кэрри, Миранды и Шарлотты), а также второстепенные персонажи: подруга Шарлотты Лиза и подруга Кэрри Сима.

Кадры 3-го сезона сериала «И просто так»

Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max

Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг / Max

Когда выйдет 3-й сезон сериала «И просто так»

Премьера третьего сезона сериала «И просто так» пройдет в этом году на Max. Точная дата релиза пока не анонсирована.

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