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И просто так 3 сезон: дата выхода серий и расписание — русский трейлер
Фильмы и сериалы

27 мая 2025, 18:05

1 мин.

Дата выхода 3-го сезона «И просто так»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., Max
Фото Кадр из сериала «И просто так», реж. Майкл Патрик Кинг, Синтия Никсон, Джиллиан Робеспьер и др., Max

29 мая на Max пройдет премьера третьего сезона «И просто так». В продолжении «Секса в большом городе» Кэрри (Сара Джессика Паркер) пытается написать новую книгу и построить отношения с Эйданом (Джон Корбетт), Миранда (Синтия Никсон) — пересмотреть свои жизненные приоритеты, а Шарлотта (Кристин Дэвис) — вернуться в галерейный бизнес.

Дублированный трейлер 3-го сезона сериала «И просто так»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «И просто так»

1 серия 29 мая
2 серия 5 июня
3 серия 12 июня
4 серия 19 июня
5 серия 26 июня
6 серия 3 июля
7 серия 10 июля
8 серия

17 июля
9 серия 24 июля
10 серия 31 июля
11 серия 7 августа
12 серия 14 августа
&laquo;И&nbsp;просто так&raquo;, 3-й сезон.«И просто так»: что известно о 3-м сезоне продолжения «Секса в большом городе»

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