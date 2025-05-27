Дата выхода 3-го сезона «И просто так»: расписание релиза эпизодов

29 мая на Max пройдет премьера третьего сезона «И просто так». В продолжении «Секса в большом городе» Кэрри (Сара Джессика Паркер) пытается написать новую книгу и построить отношения с Эйданом (Джон Корбетт), Миранда (Синтия Никсон) — пересмотреть свои жизненные приоритеты, а Шарлотта (Кристин Дэвис) — вернуться в галерейный бизнес.

Дублированный трейлер 3-го сезона сериала «И просто так»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «И просто так»