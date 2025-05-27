Дата выхода 3-го сезона «И просто так»: расписание релиза эпизодов
29 мая на Max пройдет премьера третьего сезона «И просто так». В продолжении «Секса в большом городе» Кэрри (Сара Джессика Паркер) пытается написать новую книгу и построить отношения с Эйданом (Джон Корбетт), Миранда (Синтия Никсон) — пересмотреть свои жизненные приоритеты, а Шарлотта (Кристин Дэвис) — вернуться в галерейный бизнес.
Дублированный трейлер 3-го сезона сериала «И просто так»
Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «И просто так»
|1 серия
|29 мая
|2 серия
|5 июня
|3 серия
|12 июня
|4 серия
|19 июня
|5 серия
|26 июня
|6 серия
|3 июля
|7 серия
|10 июля
|8 серия
|
17 июля
|9 серия
|24 июля
|10 серия
|31 июля
|11 серия
|7 августа
|12 серия
|14 августа
Последние новости
18 июн 16:30
18 июн 16:00