Metacritic представил список худших сериалов 2025 года
Metacritic опубликовал список худших сериалов 2025 года. Первое место в нем занял проект «Все честно» (17 баллов из 100). На втором месте расположился сериал «Монстры: История Эда Гина» (28 баллов), а третье место отошло криминальному сериалу «Охотники на убийц» (34 балла).
Худшие сериалы 2025 года по версии Metacritic
- «Все честно» (17 баллов)
- «Монстры: История Эда Гина» (28 баллов)
- «Охотники на убийц» (34 балла)
- «Саймон Коуэлл: Следующий акт» (36 баллов)
- «Большая семейка Болдуин» (37 баллов)
- «С любовью, Меган» (39 баллов)
- «Покинутые» (43 балла)
- The Z-Suite (44 балла)
- «Беар Гриллс: Охота на знаменитостей» (44 балла)
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«Последний отсчет» (44 балла)
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