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Худшие сериалы 2025 года по версии Metacritic: Все честно, Монстры и Охотники на убийц
Фильмы и сериалы

18 декабря 2025, 17:45

1 мин.

Metacritic представил список худших сериалов 2025 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Все честно», реж. Энтони Хемингуэй, Ута Бризвитц, Кристл Роберсон, 20th Television, Ryan Murphy Productions, Disney Television Studios
Фото Кадр из сериала «Все честно», реж. Энтони Хемингуэй, Ута Бризвитц, Кристл Роберсон, 20th Television, Ryan Murphy Productions, Disney Television Studios

Metacritic опубликовал список худших сериалов 2025 года. Первое место в нем занял проект «Все честно» (17 баллов из 100). На втором месте расположился сериал «Монстры: История Эда Гина» (28 баллов), а третье место отошло криминальному сериалу «Охотники на убийц» (34 балла).

Худшие сериалы 2025 года по версии Metacritic

  1. «Все честно» (17 баллов)
  2. «Монстры: История Эда Гина» (28 баллов)
  3. «Охотники на убийц» (34 балла)
  4. «Саймон Коуэлл: Следующий акт» (36 баллов)
  5. «Большая семейка Болдуин» (37 баллов)
  6. «С любовью, Меган» (39 баллов)
  7. «Покинутые» (43 балла)
  8. The Z-Suite (44 балла)
  9. «Беар Гриллс: Охота на знаменитостей» (44 балла)

  10. «Последний отсчет» (44 балла)

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