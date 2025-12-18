Metacritic представил список худших сериалов 2025 года

Metacritic опубликовал список худших сериалов 2025 года. Первое место в нем занял проект «Все честно» (17 баллов из 100). На втором месте расположился сериал «Монстры: История Эда Гина» (28 баллов), а третье место отошло криминальному сериалу «Охотники на убийц» (34 балла).

Худшие сериалы 2025 года по версии Metacritic