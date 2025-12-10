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Хрустальное озеро сериал — приквел Пятницы 13-е, что известно, актеры
Фильмы и сериалы

10 декабря 2025, 17:10

1 мин.

Шоураннер Брэд Кэйн рассказал о сериальном приквеле «Пятницы, 13-е»

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Пятница, 13-е», реж. Маркус Ниспел, New Line Cinema
Фото Кадр из фильма «Пятница, 13-е», реж. Маркус Ниспел, New Line Cinema

Недавно завершились съемки телесериала «Хрустальное озеро», приквела знаменитой хоррор-франшизы «Пятница, 13-е». Это первая с 2009 года официальная попытка перенести героев популярной серии на экран. Выходу новых проектов долгие годы мешали затянувшиеся споры из-за прав на персонажей.

Шоураннером сериала выступил Брэд Кэйн, недавно в такой же роли выпустивший другую предысторию культового хоррора — «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Производством «Хрустального озера» занималась студия А24. Премьера состоится на стриминговой платформе Peacock.

«Во многих отношениях это параноидальный триллер в духе 70-х, — рассказал Кэйн. — Здесь есть все, что нужно для отличного слэшера, но при этом он не только слэшер. Конечно, в сериале много крови. И там есть очень, на мой взгляд, изобретательные сцены убийств и смертей, но все это сделано для раскрытия персонажа, темы, места и времени».

Подробности сюжета пока неизвестны, кроме того, что действие будет происходить в 1970-е годы. Роль Памелы Вурхиз, матери убийцы в хоккейной маске, исполнила Линда Карделлини. Малыша Джейсона сыграл Каллум Винсон.

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