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Хороший доктор 7 сезон: дата выхода серий, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

21 февраля, 21:05

1 мин.

Стартовал 7 сезон сериала «Хороший доктор»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Хороший доктор».
Фото Кадр из сериала «Хороший доктор».
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20 февраля на платформе ABC прошла премьера прощального седьмого сезона сериала «Хороший доктор». Проект сосредоточен на молодом талантливом враче Шоне Мерфи с синдромом саванта: главный герой смог стать блестящим хирургом, но в личностном плане развитие персонажа идентично уровню десятилетнего ребенка.

В связи с переломными событиями в индустрии финальный сезон «Хорошего доктора» будет состоять всего из десяти эпизодов.

Расписание релиза эпизодов 7 сезона сериала «Хороший доктор»

1 серия 20 февраля
2 серия 27 февраля
3 серия 5 марта
4 серия 12 марта
5 серия 19 марта
6 серия 26 марта
7 серия 2 апреля
8 серия 9 апреля
9 серия 16 апреля
10 серия 23 апреля
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