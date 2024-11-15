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Холоп Великолепный век фильм 2025: трейлер и дата выхода — Керем Бюрсин
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Вышел первый трейлер турецкого ремейка «Холопа» с Керемом Бюрсином

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Холоп. Великолепный век», реж. Онур Унлю / Kunay Film, Yellow, Black and White
Фото Кадр из фильма «Холоп. Великолепный век», реж. Онур Унлю / Kunay Film, Yellow, Black and White
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23 января в российский прокат выйдет турецкая комедия «Холоп. Великолепный век» — ремейк хита Клима Шипенко («Холоп»). Режиссером проекта выступил Онур Унлю («Хор внутренних голосов»), а сценарий картины написал Мурат Дишли («Частный урок»).

В центре сюжета фильма — избалованный наследник Мете (его сыграл Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь»), который оказывается на перевоспитании в османском городе XVI века.

Кто снялся в фильме «Холоп. Великолепный век»

В проекте снялись Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль, Мелиса Денгель, Эджем Озкая, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Джемаль Хюнал, Эвлия Айкан, Гювен Кырач и Сади Джелиль Дженгиз.

Трейлер фильма «Холоп. Великолепный век»

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