Стало известно, когда выйдет фильм «Холоп 3»

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Картина «Холоп 3» Клима Шипенко выйдет в российский прокат в 2026 году, сообщает ТАСС.

«Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году. Проект пока готовится, разрабатывается», — рассказал режиссер.

Милош Бикович снова предстанет в образе Гриши. В новой части его персонаж будет заниматься «перевоспитанием целой семьи мажоров».

Кроме того, в «Холопе 3» к своим ролям вернутся Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева.