Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Холоп 2: актеры, сюжет, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:40

1 мин.

Кто снялся в фильме «Холоп 2» Клима Шипенко

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Холоп 2».
Фото Кадр из фильма «Холоп 2»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

1 января прошла премьера фильма Клима Шипенко «Холоп 2». Сиквел сосредоточил свое внимание на перевоспитании представительницы «золотой молодежи» Кати, которое устроил главный герой Гриша.

В первой части картины он сам прошел путь от инфантильного мажора до осознанного человека, понимающего, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.

В фильме «Холоп 2» снялись Аглая Тарасова (Катя), Милош Бикович (Гриша), Иван Охлобыстин (Лев Арнольдович, психолог), Александр Самойленко (Павел, отец Гриши), Мария Миронова (Анастасия, жена Павла), Ольга Дибцева (Полина), Наталья Рогожкина (мама Кати), Олег Комаров (барин), Софья Зайка (Люба), Павел Деревянко («Наполеон Бонапарт») и Сергей Соцердотский (Прошка).

Холоп 2, Катя, Гриша. Обзор фильма «Холоп 2»: стоит ли смотреть громкую российскую премьеру
Фильмы
2
0
Новости холдинга
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
dasdsadada
Читайте далее
Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США
Следующий материал
Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США

Наши в НХЛ

Последние новости
22:20
Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США
20:05
Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас»
19:30
Где смотреть фильм «Чебурашка. Выходной»
18:00
Где смотреть «Папины дочки. Новогодние»
16:35
Netflix опубликовал трейлер сериала «Задача трех тел»
dasdsadada