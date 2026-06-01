Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Холод сериал 2026: тизер и дата выхода, Любовь Аксенова — где смотреть
Фильмы и сериалы

1 июня, 17:45

1 мин.

Опубликована тизер-сцена многосерийной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Холод», реж. Алексей Казаков, Иви, Algorithm
Фото Кадр из сериала «Холод», реж. Алексей Казаков, Иви, Algorithm

Онлайн-кинотеатры «Иви» и START представили тизер-сцену из грядущей криминальной драмы «Холод». В опубликованном видеофрагменте авторы показали главную героиню Женю в исполнении Любови Аксеновой и второго ключевого персонажа истории — заключенную Яну, роль которой досталась Линде Лапиньш.

По сюжету проекта Женя попадает в колонию по ложному обвинению в смертельном ДТП, в котором погибли ее муж и шестилетняя дочь. За решеткой героиня спасает влиятельную осужденную Яну. В знак благодарности зечка решает обучить Женю тюремным правилам выживания и предлагает ей план побега, чтобы та смогла отомстить реальным виновникам трагедии, отобравшим у нее семью и свободу.

Кто снялся в сериале «Холод»

В сериале «Холод» снялись Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов.

Тизер-сцена сериала «Холод»

Когда выйдет сериал «Холод»

Дата выхода сериала «Холод» будет объявлена позже.

След Чикатило сериал 2026: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, где смотреть, трейлер, расписание серий.«Банда амазонок»: что известно о сериале «След Чикатило»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
На самом деле Россия — шестикратный чемпион мира по футболу! Но есть нюанс
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке на суда в Азовском море
Гашек потребовал изменить формат Матча звезд НХЛ из-за россиян
Дзюбе сказали «спасибо», Барко хочет домой, а Воробьева хотят обменять на Пруцева. Что происходит в «Спартаке»
Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине. Главные тезисы
Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу
Читайте далее
Будет ли 4-й сезон «Эйфории»
Следующий материал
Будет ли 4-й сезон «Эйфории»
Последние новости
17:35
Стартовал 4-й сезон сериала «Легенда о Vox Machina»: расписание релиза эпизодов
17:00
Вышел тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения»
15:55
Финал «Эйфории» собрал 8,7 миллиона просмотров за три дня
15:45
Стартовал сериал «Мыс страха»: расписание релиза эпизодов
12:00
В кинотеатрах вышла картина «Беспечный возраст»