Опубликована тизер-сцена многосерийной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой

Онлайн-кинотеатры «Иви» и START представили тизер-сцену из грядущей криминальной драмы «Холод». В опубликованном видеофрагменте авторы показали главную героиню Женю в исполнении Любови Аксеновой и второго ключевого персонажа истории — заключенную Яну, роль которой досталась Линде Лапиньш.

По сюжету проекта Женя попадает в колонию по ложному обвинению в смертельном ДТП, в котором погибли ее муж и шестилетняя дочь. За решеткой героиня спасает влиятельную осужденную Яну. В знак благодарности зечка решает обучить Женю тюремным правилам выживания и предлагает ей план побега, чтобы та смогла отомстить реальным виновникам трагедии, отобравшим у нее семью и свободу.

Кто снялся в сериале «Холод»

В сериале «Холод» снялись Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов.

Тизер-сцена сериала «Холод»

Когда выйдет сериал «Холод»

Дата выхода сериала «Холод» будет объявлена позже.