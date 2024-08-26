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Холли фильм 2024: дата выхода в России — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

0 мин.

Драма «Холли» выйдет в российский прокат 19 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Холли»
Фото Кадр из фильма «Холли»
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19 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Холли». Режиссером и сценаристом проекта выступила Фин Трох («Дом», «Ночные вызовы»).

Сюжет картины сосредоточен на 15-летняя девочке, открывающей в себе дар предвидения.

В проекте снялись Каталина Герартс, Грит Верстрате, Кэролайн Стас, Робби Клейрен, Карлейн Силегем, Сара Де Боссере и Мистраль Гидотти.

Трейлер фильма «Холли»

Комната по&nbsp;соседству, 2024. Вышел трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур

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