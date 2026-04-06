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Хоккейные папы 2 фильм 2027: дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

6 апреля, 14:45

1 мин.

Овечкин, Третьяк и Касатонов появятся в сиквеле спортивной комедии «Хоккейные папы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Хоккейные папы 2», реж. Андрей Булатов, «Кугуар»
Фото Пресс-служба кинокомпании «Кугуар»

Начались съемки продолжения фильма «Хоккейные папы». Во второй части появятся легенды хоккея Владислав Третьяк, Алексей Касатонов и Александр Овечкин. Режиссерское кресло в проекте вновь занял Андрей Булатов.

В центре сюжета — история отцов-спортсменов и их детей-подростков, которым предстоит представлять свою команду на Международном турнире по хоккею.

«Мы очень рады, что запустили продолжение этой доброй, семейной истории. В новом фильме зрителей снова ждет много зрелищного хоккея, искрометного и душевного юмора, трюковых сцен, а также неожиданных сценарных поворотов», — рассказала генеральный продюсер фильма Екатерина Михайлова.

Съемки новой картины проходят на территории Москвы и Московской области.

Актеры фильма «Хоккейные папы 2»

В сиквеле снимаются Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Михаил Пореченков, Павел Чинарев, Александр Обласов, Сергей Перегудов, Андрей Феськов, Андрей Булатов, Арина Постникова и Сергей Годин.

Кадры со съемок фильма «Хоккейные папы 2»

Кадр со съемок фильма «Хоккейные папы 2», реж. Андрей Булатов, «Кугуар»
Фото Пресс-служба кинокомпании «Кугуар»
Кадр со съемок фильма «Хоккейные папы 2», реж. Андрей Булатов, «Кугуар»
Фото Пресс-служба кинокомпании «Кугуар»
Кадр со съемок фильма «Хоккейные папы 2», реж. Андрей Булатов, «Кугуар»
Фото Пресс-служба кинокомпании «Кугуар»
Кадр со съемок фильма «Хоккейные папы 2», реж. Андрей Булатов, «Кугуар»
Фото Пресс-служба кинокомпании «Кугуар»
Кадр со съемок фильма «Хоккейные папы 2», реж. Андрей Булатов, «Кугуар»
Фото Пресс-служба кинокомпании «Кугуар»

Когда выйдет фильм «Хоккейные папы 2»

Премьера фильма «Хоккейные папы 2» запланирована на начало 2027 года.

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