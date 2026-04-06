Овечкин, Третьяк и Касатонов появятся в сиквеле спортивной комедии «Хоккейные папы»
Начались съемки продолжения фильма «Хоккейные папы». Во второй части появятся легенды хоккея Владислав Третьяк, Алексей Касатонов и Александр Овечкин. Режиссерское кресло в проекте вновь занял Андрей Булатов.
В центре сюжета — история отцов-спортсменов и их детей-подростков, которым предстоит представлять свою команду на Международном турнире по хоккею.
«Мы очень рады, что запустили продолжение этой доброй, семейной истории. В новом фильме зрителей снова ждет много зрелищного хоккея, искрометного и душевного юмора, трюковых сцен, а также неожиданных сценарных поворотов», — рассказала генеральный продюсер фильма Екатерина Михайлова.
Съемки новой картины проходят на территории Москвы и Московской области.
Актеры фильма «Хоккейные папы 2»
В сиквеле снимаются Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Юрий Чурсин, Владислав Ветров, Михаил Пореченков, Павел Чинарев, Александр Обласов, Сергей Перегудов, Андрей Феськов, Андрей Булатов, Арина Постникова и Сергей Годин.
Кадры со съемок фильма «Хоккейные папы 2»
Когда выйдет фильм «Хоккейные папы 2»
Премьера фильма «Хоккейные папы 2» запланирована на начало 2027 года.