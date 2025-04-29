Дата выхода 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»: расписание релиза эпизодов
4 мая на AMC пройдет премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Постапокалиптический проект рассказывает о Мэгги (Лорен Коэн) и Нигане (Джеффри Дин Морган), которые отправляются на отрезанный от материковой части земли Манхэттен, чтобы найти ее похищенного ребенка.
Трейлер 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
|1 серия
|4 мая
|2 серия
|11 мая
|3 серия
|18 мая
|4 серия
|25 мая
|5 серия
|1 июня
|6 серия
|8 июня
|7 серия
|15 июня
|8 серия
|22 июня
Последние новости