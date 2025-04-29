Стиль жизни
Ходячие мертвецы Мертвый город 2 сезон: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

29 апреля, 17:45

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», реж. Майкл Е. Сатраземис, Эдвард Орнелас, Кевин Даулинг и др., AMC
Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», реж. Майкл Е. Сатраземис, Эдвард Орнелас, Кевин Даулинг и др., AMC

4 мая на AMC пройдет премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Постапокалиптический проект рассказывает о Мэгги (Лорен Коэн) и Нигане (Джеффри Дин Морган), которые отправляются на отрезанный от материковой части земли Манхэттен, чтобы найти ее похищенного ребенка.

Трейлер 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

1 серия 4 мая
2 серия 11 мая
3 серия 18 мая
4 серия 25 мая
5 серия 1 июня
6 серия 8 июня
7 серия 15 июня
8 серия 22 июня
Хронология Ходячих мертвецов.Хронология «Ходячих мертвецов»: в какой последовательности смотреть все сериалы франшизы

