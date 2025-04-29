Дата выхода 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»: расписание релиза эпизодов

4 мая на AMC пройдет премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Постапокалиптический проект рассказывает о Мэгги (Лорен Коэн) и Нигане (Джеффри Дин Морган), которые отправляются на отрезанный от материковой части земли Манхэттен, чтобы найти ее похищенного ребенка.

Трейлер 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»