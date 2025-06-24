Стиль жизни
Ходячие мертвецы Дэрил Диксон 3 сезон: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

24 июня, 14:35

1 мин.

3-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 7 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», реж. Дэниэл Персивал, Тим Соутэм, Майкл Словис и др., AMC
Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», реж. Дэниэл Персивал, Тим Соутэм, Майкл Словис и др., AMC

7 сентября на AMC пройдет премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». По сюжету постапокалиптического проекта Дэрил (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса МакБрайд) объединяют свои силы, чтобы защитить от монстров избранного ребенка.

Кто снялся в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В проекте снялись Норман Ридус, Луис Пуэш Шильюцци, Ромэн Леви, Клеманс Поэзи, Анн Шаррье, Мелисса МакБрайд, Лайка Бланк-Франкард, Эрик Эбони, Франсуа Делев и Джоэль де ла Фуэнте.

Тизер 3-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Хронология Ходячих мертвецов.Хронология «Ходячих мертвецов»: в какой последовательности смотреть все сериалы франшизы

