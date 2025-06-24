3-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 7 сентября

7 сентября на AMC пройдет премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». По сюжету постапокалиптического проекта Дэрил (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса МакБрайд) объединяют свои силы, чтобы защитить от монстров избранного ребенка.

Кто снялся в сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В проекте снялись Норман Ридус, Луис Пуэш Шильюцци, Ромэн Леви, Клеманс Поэзи, Анн Шаррье, Мелисса МакБрайд, Лайка Бланк-Франкард, Эрик Эбони, Франсуа Делев и Джоэль де ла Фуэнте.