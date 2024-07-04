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Хит-Манки 2 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:30

0 мин.

2 сезон мультсериала «Хит-Манки» выйдет 15 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Хит-Манки»
Фото Кадр из сериала «Хит-Манки»
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15 июля на Hulu пройдет премьера второго сезона мультсериала «Хит-Манки». Проект рассказывает о японской обезьяне, которую наставляет призрак американского убийцы.

Во втором сезоне действие проекта перенесется из Токио в Нью-Йорк. В продолжении мультсериала главные герои будут пытаться исправить ошибки своего мрачного прошлого.

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