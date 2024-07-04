2 сезон мультсериала «Хит-Манки» выйдет 15 июля
15 июля на Hulu пройдет премьера второго сезона мультсериала «Хит-Манки». Проект рассказывает о японской обезьяне, которую наставляет призрак американского убийцы.
Во втором сезоне действие проекта перенесется из Токио в Нью-Йорк. В продолжении мультсериала главные герои будут пытаться исправить ошибки своего мрачного прошлого.
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