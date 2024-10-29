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Хит документальный сериал 2024: дата выхода серий — где смотреть
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Сегодня, 17:35

1 мин.

Документальный сериал «Хит»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального сериала «Хит», реж. Родион Чепель, Дилия Альшина, Андрей Ананин, Владислав Ананьев / Wink
Фото Кадр из документального сериала «Хит», реж. Родион Чепель, Дилия Альшина, Андрей Ананин, Владислав Ананьев / Wink
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На Wink состоялась премьера первого эпизода документального сериала «Хит» о становлении и развитии популярной российской музыки. Проект охватывает период с 1991 года до современности.

В документальном сериале приняли участие Сергей Лазарев, Валерия, IOWA, Шура, Ваня Дмитриенко, Юрий Аксюта, FEDUK, Bushido Zho, Boulevard Depo, Дмитрий Маликов, Пашу, Иосиф Пригожин, Слава, Бьянка, Юлия Савичева, 5sta Family, Татьяна Буланова, Батишта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие.

Трейлер документального сериала «Хит»

Расписание выхода эпизодов документального сериала «Хит»

1 серия 24 октября
2 серия 31 октября
3 серия 7 ноября
4 серия 7 ноября
5 серия 14 ноября
6 серия 14 ноября
7 серия 21 ноября
8 серия 21 ноября
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