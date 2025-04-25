Опубликован тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг
20th Century Studios опубликовал тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Главную роль в научно-фантастическом боевике Дэна Трахтенберга («Добыча») сыграла Эль Фаннинг.
Действие проекта разворачивается в будущем на далекой планете. По сюжету молодой Хищник, изгнанный из своего клана, обретает союзника в лице Тии (Фаннинг).
Трейлер фильма »Хищник: Пустоши»
Когда выйдет фильм «Хищник: Пустоши»
Премьера фильма «Хищник: Пустоши» запланирована на 7 ноября.
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