Опубликован тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг

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20th Century Studios опубликовал тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Главную роль в научно-фантастическом боевике Дэна Трахтенберга («Добыча») сыграла Эль Фаннинг.

Действие проекта разворачивается в будущем на далекой планете. По сюжету молодой Хищник, изгнанный из своего клана, обретает союзника в лице Тии (Фаннинг).

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Когда выйдет фильм «Хищник: Пустоши»

Премьера фильма «Хищник: Пустоши» запланирована на 7 ноября.