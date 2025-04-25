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Хищник Пустоши фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Опубликован тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Хищник: Пустоши», реж. Дэн Трахтенберг, 20th Century Studios
Фото Кадр из фильма «Хищник: Пустоши», реж. Дэн Трахтенберг, 20th Century Studios
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20th Century Studios опубликовал тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши». Главную роль в научно-фантастическом боевике Дэна Трахтенберга («Добыча») сыграла Эль Фаннинг.

Действие проекта разворачивается в будущем на далекой планете. По сюжету молодой Хищник, изгнанный из своего клана, обретает союзника в лице Тии (Фаннинг).

Трейлер фильма »Хищник: Пустоши»

Когда выйдет фильм «Хищник: Пустоши»

Премьера фильма «Хищник: Пустоши» запланирована на 7 ноября.

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