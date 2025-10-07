Вышел постер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»
Компания «Ракета Релизинг» представила официальный постер фантастического триллера Уильяма Кауфмана («Грешники и святые», «Конец дня».) «Хищник: Миссия «Осирис».
По сюжету проекта вооруженная группа спецназовцев со стертой памятью вынуждена противостоять агрессивной расе охотников.
Кто снялся в фильме «Хищник: Миссия «Осирис»
В картине снялись Макс Мартини, Линда Хэмилтон, Брианна Хилдебранд, ЛаМоника Гаррет, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс, Джарен Митчелл, Дэйв Медоуз и Джонни Баллард.
Постер фильма «Хищник: Миссия «Осирис»
Фото Пресс-служба «Ракета Релизинг»
Трейлер фильма «Хищник: Миссия «Осирис»
Когда выйдет фильм «Хищник: Миссия «Осирис»
Картина «Хищник: Миссия «Осирис» выйдет в российских кинотеатрах 30 октября.
