Хищник Миссия Осирис фильм 2025: постер, трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

Вышел постер фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Хищник: Миссия «Осирис», реж. Уильям Кауфман, Roosevelt Film Lab, Denton Film., Appalachian Film
Фото Кадр из фильма «Хищник: Миссия «Осирис», реж. Уильям Кауфман, Roosevelt Film Lab, Denton Film., Appalachian Film

Компания «Ракета Релизинг» представила официальный постер фантастического триллера Уильяма Кауфмана («Грешники и святые», «Конец дня».) «Хищник: Миссия «Осирис».

По сюжету проекта вооруженная группа спецназовцев со стертой памятью вынуждена противостоять агрессивной расе охотников.

Кто снялся в фильме «Хищник: Миссия «Осирис»

В картине снялись Макс Мартини, Линда Хэмилтон, Брианна Хилдебранд, ЛаМоника Гаррет, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс, Джарен Митчелл, Дэйв Медоуз и Джонни Баллард.

Постер фильма «Хищник: Миссия «Осирис»

«Ракета Релизинг»
Фото Пресс-служба «Ракета Релизинг»

Трейлер фильма «Хищник: Миссия «Осирис»

Когда выйдет фильм «Хищник: Миссия «Осирис»

Картина «Хищник: Миссия «Осирис» выйдет в российских кинотеатрах 30 октября.

