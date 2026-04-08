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Хейтер фильм 2026: дата выхода и трейлер — Алексей Серебряков
Фильмы и сериалы

8 апреля, 19:25

1 мин.

Фильм «Хейтер» с Алексеем Серебряковым выйдет в кинотеатрах 9 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Хейтер», реж. Максим Боев, Викинг-СТ
Фото Кадр из фильма «Хейтер», реж. Максим Боев, Викинг-СТ

9 апреля в российский прокат выйдет картина «Хейтер». Режиссером и сценаристом фильма выступил Максим Боев («За Палыча! 2»). По сюжету, анонимный сетевой провокатор запускает волну онлайн-травли, которая перерастает в реальную катастрофу, разрушая жизни и карьеры.

Кто снялся в фильме «Хейтер»

В картине снялись Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Елена Подкаминская, Владимир Сычев и Маргарита Мамун.

Трейлер фильма «Хейтер»

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