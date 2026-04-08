Фильм «Хейтер» с Алексеем Серебряковым выйдет в кинотеатрах 9 апреля
9 апреля в российский прокат выйдет картина «Хейтер». Режиссером и сценаристом фильма выступил Максим Боев («За Палыча! 2»). По сюжету, анонимный сетевой провокатор запускает волну онлайн-травли, которая перерастает в реальную катастрофу, разрушая жизни и карьеры.
Кто снялся в фильме «Хейтер»
В картине снялись Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Елена Подкаминская, Владимир Сычев и Маргарита Мамун.
Трейлер фильма «Хейтер»
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