Фильм «Хейтер» с Алексеем Серебряковым выйдет в кинотеатрах 9 апреля

9 апреля в российский прокат выйдет картина «Хейтер». Режиссером и сценаристом фильма выступил Максим Боев («За Палыча! 2»). По сюжету, анонимный сетевой провокатор запускает волну онлайн-травли, которая перерастает в реальную катастрофу, разрушая жизни и карьеры.

Кто снялся в фильме «Хейтер»

В картине снялись Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Елена Подкаминская, Владимир Сычев и Маргарита Мамун.