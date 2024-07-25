Вышел тизер сериала «Хаос» с Джеффом Голдблюмом

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Netflix опубликовал тизер сериала «Хаос» с Джеффом Голдблюмом. Режиссерами проекта выступили Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи») и Руньяраро Мапфумо («Сексуальное просвещение»).

Сюжет сериала сосредоточен на Зевсе, который стремится вернуть себе былое величие.

В проекте снялись Деби Мейзар, Аврора Перрино, Фейди Эльсайед, Сэмюэл Баттери, Иландер Мур, Аманда Доуг, Шила Омми, Дэниэл Монкс и Сьюзен Вулдридж.

Премьера сериала «Хаос» пройдет 29 августа.