Вышел тизер сериала «Хаос» с Джеффом Голдблюмом
Netflix опубликовал тизер сериала «Хаос» с Джеффом Голдблюмом. Режиссерами проекта выступили Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи») и Руньяраро Мапфумо («Сексуальное просвещение»).
Сюжет сериала сосредоточен на Зевсе, который стремится вернуть себе былое величие.
В проекте снялись Деби Мейзар, Аврора Перрино, Фейди Эльсайед, Сэмюэл Баттери, Иландер Мур, Аманда Доуг, Шила Омми, Дэниэл Монкс и Сьюзен Вулдридж.
Премьера сериала «Хаос» пройдет 29 августа.
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