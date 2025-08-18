Стиль жизни
Хани не надо фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

18 августа, 19:35

0 мин.

Картина «Хани, не надо!» с Маргарет Куолли выйдет 22 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Хани, не надо!», реж. Итан Коэн, Working Title Films, Focus Features
Фото Кадр из фильма «Хани, не надо!», реж. Итан Коэн, Working Title Films, Focus Features

22 августа в зарубежный прокат выйдет картина Итана Коэна («Красотки в бегах») «Хани, не надо!». В центре сюжета проекта — частный детектив, которая расследует серию убийств, связанных с религиозным культом.

Кто снялся в фильме «Хани, не надо!»

В картине снялись Маргарет Куолли, Обри Плаза, Крис Эванс, Чарли Дэй, Лена Холл, Кристен Коннолли, Дон Суэйзи, Билли Айкнер, Лера Абова и Талия Райдер.

Трейлер фильма «Хани, не надо!»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

