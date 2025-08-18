Картина «Хани, не надо!» с Маргарет Куолли выйдет 22 августа

22 августа в зарубежный прокат выйдет картина Итана Коэна («Красотки в бегах») «Хани, не надо!». В центре сюжета проекта — частный детектив, которая расследует серию убийств, связанных с религиозным культом.

Кто снялся в фильме «Хани, не надо!»

В картине снялись Маргарет Куолли, Обри Плаза, Крис Эванс, Чарли Дэй, Лена Холл, Кристен Коннолли, Дон Суэйзи, Билли Айкнер, Лера Абова и Талия Райдер.