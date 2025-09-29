Боевик «Грязная игра» с Марком Уолбергом выйдет 1 октября

1 октября на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера фильма Шейна Блэка («Хищник») «Грязная игра».

Картина по мотивам романа Дональда Уэстлейка «Паркер» рассказывает о профессиональном воре, который собирается устроить самое масштабное ограбление в своей жизни.

Кто снялся в фильме «Грязная игра»

В картине снялись Марк Уолберг, Лакит Стэнфилд, Роза Салазар, Кигэн-Майкл Ки, Чукуди Ивуджи, Нат Вулф, Гретхен Мол, Томас Джейн, Тони Шэлуб и Хемки Мадера.