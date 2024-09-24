Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой адаптации «Грозового перевала»

Читайте нас в

Издание Deadline сообщает, что Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Солтберн») сыграют главные роли в новой адаптации «Грозового перевала». Режиссером экранизации единственного романа Эмили Бронте выступит Эмиральд Феннел («Солтберн», «Девушка, подающая надежды»).

Продюсировать картину будет компания Марго Робби LuckyChap Entertainment. Это уже третье сотрудничество Эмиральд Феннел с LuckyChap: ранее продюсерская компания работала над проектами режиссера «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды», который получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Съемки «Грозового перевала» начнутся в следующем году. Дата релиза проекта пока неизвестна.