Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Грозовой перевал фильм 2026: критика и инфлюенсеры — продвижение
Фильмы и сериалы

24 февраля, 16:30

1 мин.

Warner Bros. привлекла более 2000 инфлюенсеров для продвижения фильма «Грозовой перевал»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Грозовой перевал», режиссер Эмиральд Феннел, Warner Bros. Pictures
Фото Фото Кадр из фильма «Грозовой перевал», режиссер Эмиральд Феннел, Warner Bros. Pictures

Киностудия Warner Bros. развернула масштабную маркетинговую кампанию в поддержку новой экранизации «Грозового перевала». По сообщениям инсайдеров, компания наняла более 2000 инфлюенсеров в социальных сетях, чтобы обеспечить фильму комплементарные отзывы.

Сформировать положительный имидж проекта удалось лишь отчасти. Профессиональные рецензенты отнеслись к картине скептически. На Rotten Tomatoes у «Грозового перевала» лишь 60% свежести на основании 289 обзоров. Критики сочли экранизацию скучной, поверхностной и созданной специально для поколения TikTok.

Другие рецензенты, впрочем, оценили визуальные решения фильма и сочли экранизацию захватывающей.

Режиссером новой адаптации романа Эмили Бронте выступила Эмиральд Феннел («Солтберн»). Главные роли в картине сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. В прокат фильм вышел 13 февраля и с тех пор успел собрать по всему миру 94 миллиона долларов.

Страшно красивая экранизация: каким получился фильм &laquo;Грозовой перевал&raquo; с&nbsp;Марго Робби и&nbsp;Джейкобом Элорди.Страшно красивая экранизация: каким получился фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Братья Миранчуки заговорили про пляж и море, Карпин — про прессинг Буркина-Фасо и травмы, а Ибрагимов готовится к дебюту. Что сейчас происходит в сборной России 
Разговор с собой. Фотопроект «СЭ» и Аделии Петросян
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу
Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине. Главные тезисы
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке на суда в Азовском море
Читайте далее
Когда выйдет 6 эпизод 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Следующий материал
Когда выйдет 6 эпизод 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Последние новости
17:00
Вышел тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения»
15:55
Финал «Эйфории» собрал 8,7 миллиона просмотров за три дня
15:45
Стартовал сериал «Мыс страха»: расписание релиза эпизодов
12:00
В кинотеатрах вышла картина «Беспечный возраст»
06:00
Марк Уолберг — 55 лет: главные роли актера за его внушительную карьеру