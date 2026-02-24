Warner Bros. привлекла более 2000 инфлюенсеров для продвижения фильма «Грозовой перевал»

Киностудия Warner Bros. развернула масштабную маркетинговую кампанию в поддержку новой экранизации «Грозового перевала». По сообщениям инсайдеров, компания наняла более 2000 инфлюенсеров в социальных сетях, чтобы обеспечить фильму комплементарные отзывы.

Сформировать положительный имидж проекта удалось лишь отчасти. Профессиональные рецензенты отнеслись к картине скептически. На Rotten Tomatoes у «Грозового перевала» лишь 60% свежести на основании 289 обзоров. Критики сочли экранизацию скучной, поверхностной и созданной специально для поколения TikTok.

Другие рецензенты, впрочем, оценили визуальные решения фильма и сочли экранизацию захватывающей.

Режиссером новой адаптации романа Эмили Бронте выступила Эмиральд Феннел («Солтберн»). Главные роли в картине сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. В прокат фильм вышел 13 февраля и с тех пор успел собрать по всему миру 94 миллиона долларов.