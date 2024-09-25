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Гротеск сериал 2024: трейлер и дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Сериал «Гротеск»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гротеск»
Фото Кадр из сериала «Гротеск»
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Сегодня, 25 сентября на Hulu пройдет премьера двух эпизодов многосерийного хоррора «Гротеск» о детективе и монахине, которые расследуют серию ужасных преступлений.

В сериале снялись Ниси Нэш, Николас Александр Чавес, Лесли Мэнвилл, Кортни Б. Вэнс, Тесса Феррер, Микаэла Даймонд, Рэйвен Гудвин, Виктория Эбботт и Джозеф Шварц.

Трейлер сериала «Гротеск»

Расписание выхода эпизодов сериала «Гротеск»

1 серия 25 сентября
2 серия 25 сентября
3 серия 2 октября
4 серия 2 октября
5 серия 9 октября
6 серия 9 октября
7 серия 16 октября
8 серия 16 октября
9 серия 23 октября
10 серия 23 октября
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