Глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил провал фильма «Громовержцы»

В преддверии выхода «Фантастической четверки» глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о перспективах студии, а также о ее прошлых успехах и неудачах. В частности, о провале фильма «Громовержцы» — на данный момент последним выпущенным полнометражным проектом киновселенной.

При бюджете 180 миллионов долларов кинокомикс скромно проявил себя в мировом прокате, собрав 382 миллиона долларов и, следовательно, не окупив затраты на производство.

По мнению Кевина Файги, причина, по которой фильм не оценили по достоинству, в том, что зрители устали делать «домашнее задание» — готовиться к просмотру проекта, изучая другие работы Marvel, знакомящие с новыми персонажами киновселенной.

«Зрители задумались: «Мне обязательно смотреть все это? Раньше было просто весело, а теперь мне нужно знать всех этих персонажей?» Думаю, больше всего это считывается по фильму «Марвелы». Люди решили что-то в духе: «Допустим, я узнаю эту супергероиню по фильму с бюджетом 1 миллиард долларов. Но кто эти двое?» Наверное, были в каком-то сериале. Пропущу этот проект», — рассуждал глава Marvel Studios.

«Марвелы» («Капитан Марвел 2») рассказывает о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо противостоят новому лидеру кри. Если Кэрол Дэнверс знакома зрителям по фильму «Капитан Марвел», то истории Камалы Хан и Моники Рамбо раскрывались в сериалах «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн».