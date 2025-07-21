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Громовержцы фильм Marvel: Кевин Файги — о провале фильма
Фильмы и сериалы

21 июля 2025, 20:15

1 мин.

Глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил провал фильма «Громовержцы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Громовержцы», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Громовержцы», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios

В преддверии выхода «Фантастической четверки» глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о перспективах студии, а также о ее прошлых успехах и неудачах. В частности, о провале фильма «Громовержцы» — на данный момент последним выпущенным полнометражным проектом киновселенной.

При бюджете 180 миллионов долларов кинокомикс скромно проявил себя в мировом прокате, собрав 382 миллиона долларов и, следовательно, не окупив затраты на производство.

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По мнению Кевина Файги, причина, по которой фильм не оценили по достоинству, в том, что зрители устали делать «домашнее задание» — готовиться к просмотру проекта, изучая другие работы Marvel, знакомящие с новыми персонажами киновселенной.

«Зрители задумались: «Мне обязательно смотреть все это? Раньше было просто весело, а теперь мне нужно знать всех этих персонажей?» Думаю, больше всего это считывается по фильму «Марвелы». Люди решили что-то в духе: «Допустим, я узнаю эту супергероиню по фильму с бюджетом 1 миллиард долларов. Но кто эти двое?» Наверное, были в каком-то сериале. Пропущу этот проект», — рассуждал глава Marvel Studios.

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«Марвелы» («Капитан Марвел 2») рассказывает о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо противостоят новому лидеру кри. Если Кэрол Дэнверс знакома зрителям по фильму «Капитан Марвел», то истории Камалы Хан и Моники Рамбо раскрывались в сериалах «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн».

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