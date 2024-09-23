Marvel показал первый тизер-трейлер фильма «Громовержцы»
Стало известна дата выхода фильма «Громовержцы»
Marvel Entertainment опубликовал первый тизер-трейлер фильма Джейка Шрейера («Грызня») «Громовержцы» об антигероях, выполняющих миссию по приказу правительства.
В команду вошли Баки Барнс (Себастиан Стэн), Призрак (Ханна Джон-Кеймен), Агент США (Уайатт Рассел), Черная вдова (Флорес Пью), Красный Страж (Дэвид Харбор) и Таскмастер (Ольга Куриленко).
Трейлер фильма «Громовержцы»
Когда выйдет фильм «Громовержцы»
Зарубежная премьера «Громовержцы» пройдут 2 мая 2025 года.
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