Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Громовержцы фильм Марвел 2024: трейлер и дата выхода — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Marvel показал первый тизер-трейлер фильма «Громовержцы»

Стало известна дата выхода фильма «Громовержцы»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Громовержцы»
Фото Кадр из фильма «Громовержцы»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Marvel Entertainment опубликовал первый тизер-трейлер фильма Джейка Шрейера («Грызня») «Громовержцы» об антигероях, выполняющих миссию по приказу правительства.

В команду вошли Баки Барнс (Себастиан Стэн), Призрак (Ханна Джон-Кеймен), Агент США (Уайатт Рассел), Черная вдова (Флорес Пью), Красный Страж (Дэвид Харбор) и Таскмастер (Ольга Куриленко).

Трейлер фильма «Громовержцы»

Когда выйдет фильм «Громовержцы»

Зарубежная премьера «Громовержцы» пройдут 2 мая 2025 года.

Хронология Марвел. Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы и сериалы киновселенной

Фильмы
Новости холдинга
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Звезду «Зенита» Глушенкова подозревают в лудомании. Чем опасна болезнь
Экс-капитан сборной Украины Тимощук помог жителям Курской области
На матче Миранчука в США вывесили флаг России
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Читайте далее
Вышел 5 сезон сериала «911: Одинокая звезда»
Следующий материал
Вышел 5 сезон сериала «911: Одинокая звезда»

Olimpbet awards

Последние новости
19:00
Вышел 5 сезон сериала «911: Одинокая звезда»
18:35
Группа Linkin Park написала саундтрек к мультсериалу «Аркейн»
15:00
7 сезон «Ивановых-Ивановых» выйдет 7 октября
14:45
3 сезон сериала «Клюквенный щербет»: расписание релиза эпизодов
12:55
Состоялась премьера 3 сезона научно-фантастического хоррора «Извне»