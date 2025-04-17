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Громовержцы фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:35

0 мин.

Вышел финальный трейлер «Громовержцев»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Громовержцы*», реж. Джейк Шрейер / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Громовержцы*», реж. Джейк Шрейер / Marvel Studios
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Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер «Громовержцев». Картина Джейка Шрейера рассказывает об антигероях, выполняющих миссию по приказу правительства: Баки Барнсе (Себастиан Стэн), Призраке (Ханна Джон-Кеймен), Агенте США (Уайатт Рассел), Черной вдове (Флорес Пью), Красном Страже (Дэвид Харбор) и Таскмастере (Ольга Куриленко).

Трейлер фильма «Громовержцы»

Когда выйдет фильм «Громовержцы»

Премьера «Громовержцев» пройдет 2 мая 2025 года.

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