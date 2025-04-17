Вышел финальный трейлер «Громовержцев»
Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер «Громовержцев». Картина Джейка Шрейера рассказывает об антигероях, выполняющих миссию по приказу правительства: Баки Барнсе (Себастиан Стэн), Призраке (Ханна Джон-Кеймен), Агенте США (Уайатт Рассел), Черной вдове (Флорес Пью), Красном Страже (Дэвид Харбор) и Таскмастере (Ольга Куриленко).
Трейлер фильма «Громовержцы»
Когда выйдет фильм «Громовержцы»
Премьера «Громовержцев» пройдет 2 мая 2025 года.
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