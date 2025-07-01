Стиль жизни
Громовержцы фильм 2025: где смотреть
Фильмы и сериалы

1 июля, 20:15

1 мин.

Фильм Marvel «Громовержцы» вышел на стримингах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Громовержцы», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Громовержцы», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios

Картина Джейка Шрейера «Громовержцы» вышла в «цифре», теперь 36-й фильм киновселенной Marvel доступен для просмотра на стримингах.

«Громовержцы» рассказывают о группе наемников-одиночек, научившихся работать вместе ради спасения мира.

Главные роли в картине сыграли Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел и Льюис Пуллман.

При бюджете 180 миллионов долларов «Громовержцы» собрали в зарубежном прокате более 381 миллиона долларов.

Где смотреть фильм «Громовержцы»

«Громовержцы» можно посмотреть на Apple TV+, Prime Video и других платформах.

Ранее мы рассказывали, в каком порядке смотреть все фильмы Marvel.

Громовержцы фильм 2025: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Новые Мстители: обзор 36-го фильма Marvel «Громовержцы»

Умер легенда «Звездного пути» Питер-Генри Шредер

