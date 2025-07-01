Фильм Marvel «Громовержцы» вышел на стримингах

Картина Джейка Шрейера «Громовержцы» вышла в «цифре», теперь 36-й фильм киновселенной Marvel доступен для просмотра на стримингах.

«Громовержцы» рассказывают о группе наемников-одиночек, научившихся работать вместе ради спасения мира.

Главные роли в картине сыграли Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел и Льюис Пуллман.

При бюджете 180 миллионов долларов «Громовержцы» собрали в зарубежном прокате более 381 миллиона долларов.

Где смотреть фильм «Громовержцы»

«Громовержцы» можно посмотреть на Apple TV+, Prime Video и других платформах.

