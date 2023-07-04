Грета Гервиг возродит франшизу «Хроники Нарнии»

Издание The New Yorker подтвердило появившиеся еще в прошлом году слухи. Сообщается, что Грета Гервиг заключила контракт со стриминговым сервисом Netflix и снимет как минимум два фильма по книгам из фэнтези-цикла Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии». Она не только займет режиссерское кресло, но и напишет сценарии к будущим картинам.

Напомним, что Гервиг, известная по ролям в таких лентах, как «Милая Фрэнсис», «Джеки» и «Женщины XX века», также является постановщицей «Леди Берд» и «Маленьких женщин»: эти проекты были тепло приняты критиками и получили несколько номинаций на «Оскар». А уже в этом месяце в мировой прокат выйдет ее новая режиссерская работа — комедия «Барби».