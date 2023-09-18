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Грета Гервиг и Кейт Маккиннон рассказали о создании Странной Барби

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Актриса Кейт Маккиннон в роли Странной Барби.

В интервью Entertainment Weekly режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг рассказала о создании Странной Барби (Кейт Маккиннон). По сюжету эта версия куклы жила на задворках Барбиленда, потому что не вписывалась в местные стандарты.

В картине необычная внешность Странной Барби объяснялась тем, что с ней жестоко обошлись в реальном мире: «Расчесывая ей волосы, кому-то пришла идея их подстричь, а потом посмотреть, что будет, если поджечь их и разрисовать ее лицо. Поставить куклу на шпагат и переодеть. Моей идеей было показать героиню, олицетворяющую судьбу многих Барби». Я хотела, чтобы она была веселой и мудрой".

Марго Робби добавила, что персонаж Кейт Маккиннон представляет собой что-то среднее между Дэвидом Боуи и лысой кошкой, а сама исполнительница роли Странной Барби считает, что ее героиня похожа на шамана: «Она хранительница всех скрытых странностей. Барби гармонична и безукоризненна, а Странная Барби может быть хаотичной и неидеальной. В этом произведении искусства воплощено то, что есть внутри у каждого из нас».

«Барби» собрала в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов, а цифровой релиз фильма прошел 12 сентября. Сейчас картина доступна на платформах Netflix, HBO Max, Disney Plus, Peacock или Amazon Prime.

В России фильм не вышел в официальный прокат, но, несмотря на это, «Барби» можно посмотреть во многих кинотеатрах. Например, «Радуга Кино» показывает фильм Греты Гервиг в рамках предсеансного обслуживания.

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