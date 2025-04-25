Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Богатырские игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Грешники фильм 2025: дата выхода в РФ и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Фильм «Грешники» вышел в российских кинотеатрах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер, Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Грешники», реж. Райан Куглер, Warner Bros. Pictures
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 26 апреля, в российский прокат вышел вампирский боевик «Грешники». Режиссером и сценаристом выступил Райан Куглер («Черная Пантера: Ваканда навеки»).

Действие фильма разворачивается в 1932 году. По сюжету братья-близнецы возвращаются в родной город, чтобы начать все с чистого листа. Они открывают клуб, и дела идут отлично до тех пор, пока виртуозно играющие там блюзовые музыканты не привлекает внимание вампиров.

Кто снялся в фильме «Грешники»

В картине снялись Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О'Коннелл, Вунми Мосаку, Лола Керк, Делрой Линдо, Омар Бенсон Миллер, Ли Цзюнь Ли, Джейми Лоусон и Дэвид Мальдонадо.

Трейлер фильма «Грешники»

Где смотреть фильм «Грешники»

В зарубежный прокат фильм вышел 18 апреля. С 26 апреля «Грешников» можно посмотреть в российских кинотеатрах. Лента доступна в русском дубляже для стран СНГ.

Цифровой релиз картины состоится позже на платформе Max.

Ранее мы делились подборкой лучших фильмов про вампиров.

Почему фильм &laquo;Грешники&raquo; назвали лучшим проектом о&nbsp;вампирах за&nbsp;последние годы.Обзор фильма «Грешники», который назвали лучшей лентой о вампирах за последние годы

Фильмы
Новости холдинга
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Силуанов указал на критическую точку в мировой экономике
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
06:00
Аль Пачино — 85: 10 главных фильмов с оскароносным актером
24 апр 21:00
Обзор фильма «Расплата 2»: каким получился боевик с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом
24 апр 19:40
Когда выйдет 4-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»
24 апр 18:45
Детективный экшн-триллер «Мститель: игра на выживание» выйдет в российский прокат 1 мая
24 апр 18:15
На Amazon Prime Video вышел сериал «Этуаль» с Шарлоттой Генсбур