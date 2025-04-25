Фильм «Грешники» вышел в российских кинотеатрах

Сегодня, 26 апреля, в российский прокат вышел вампирский боевик «Грешники». Режиссером и сценаристом выступил Райан Куглер («Черная Пантера: Ваканда навеки»).

Действие фильма разворачивается в 1932 году. По сюжету братья-близнецы возвращаются в родной город, чтобы начать все с чистого листа. Они открывают клуб, и дела идут отлично до тех пор, пока виртуозно играющие там блюзовые музыканты не привлекает внимание вампиров.

Кто снялся в фильме «Грешники»

В картине снялись Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О'Коннелл, Вунми Мосаку, Лола Керк, Делрой Линдо, Омар Бенсон Миллер, Ли Цзюнь Ли, Джейми Лоусон и Дэвид Мальдонадо.

Трейлер фильма «Грешники»

Где смотреть фильм «Грешники»

В зарубежный прокат фильм вышел 18 апреля. С 26 апреля «Грешников» можно посмотреть в российских кинотеатрах. Лента доступна в русском дубляже для стран СНГ.

Цифровой релиз картины состоится позже на платформе Max.

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