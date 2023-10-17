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Сегодня, 18:45

График выхода серий «Поколения «Ви»»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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На Amazon Prime Video продолжает выходить сериал «Поколение «Ви». Спин-офф «Пацанов» показывает королевскую битву молодых супергероев, организованную всеобъемлющей и всепоглощающей компанией Vought International.

Снимали «Поколение «Ви»» Нельсон Крегг («Во все тяжкие»), Стив Бойум («Сверхъестественное»), Рэйчел Голдберг («Американская история ужасов»), Санаа Хамри («Бесстыжие»), Клер Килнер («Дом Дракона»), Филип Сгриккиа («Чудесные годы») и Шена Стейн («Джо Пикетт»).

В «Поколении «Ви»» сыграли Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу, Аса Германн, Шелли Конн, Александр Кэлверт и Майа Джей Бастидас.

Расписание выхода серий «Поколения «Ви»»:

1 серия — 29 сентября
2 серия — 29 сентября
3 серия — 29 сентября
4 серия — 6 октября
5 серия — 13 октября
6 серия — 20 октября
7 серия — 27 октября
8 серия — 3 ноября

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