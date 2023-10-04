График выхода сериала «Уроки химии» с Бри Ларсон

13 октября на платформе Apple TV+ выйдет мини-сериал «Уроки химии», главную роль в котором сыграла Бри Ларсон. По сюжету Элизабет мечтает связать свою жизнь с наукой, но, по мнению общества 50-х, для женщины больше подходит не быть ученой, а вести кулинарное шоу. Элизабет соглашается на работу на телевидении, но это не значит, что учить домохозяек героиня будет только рецептам.

Режиссером адаптации одноименного романа Бонни Гармус выступила Сара Адина («В поисках Аляски»). В сериале сыграли Стефани Кениг, Джой Джейкобсон, Ясир Хашим Лафон, Хиро Хантер, Джошуа Хувер, Кэролайн Коул и Кэрин Уэст.

Расписание выхода сериала «Уроки химии»:

1 серия — 13 октября

2 серия — 13 октября

3 серия — 20 октября

4 серия — 27 октября

5 серия — 3 ноября

6 серия — 10 ноября

7 серия — 17 ноября

8 серия — 24 ноября

Трейлер сериала «Уроки химии»: