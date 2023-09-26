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Сегодня, 16:15

График выхода сериала Disney+ «Асока»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр сериала «Асока» (Ahsoka).

На площадке Disney+ к эпичному финалу готовится сериал «Асока» (Ahsoka), часть большой семьи «Звездных войн» и спин-офф «Мандалорца». Главную роль в проекте исполнила Розарио Доусон. По сюжету Асока Тано занимается расследованием новой угрозы после падения Империи.

Главная героиня сериала — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен). Асока охотится за гранд-адмиралом Трауном (Ларс Миккельсен) в надежде найти пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди).

Расписание выхода всех серий сериала «Асока»:
1 серия — 22 августа
2 серия — 22 августа
3 серия — 29 августа
4 серия — 5 сентября
5 серия — 12 сентября
6 серия — 19 сентября
7 серия — 26 октября
8 серия — 3 октября

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