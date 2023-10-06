График выхода мини-сериала «Весь невидимый нам свет» с Марком Руффало

На платформе Netflix готовится к выходу мини-сериал «Весь невидимый нам свет» с Арией Мией Лоберти и Марком Руффало. Проект основан на одноименном историческом романе Энтони Дорра 2014 года, получившем Пулитцеровскую премию. Бестселлер автора был включен в списки лучших книг 2014 года изданиями The New York Times и Wired, а еще вошел в шортлист премии National Book Award.

Проект Netflix сосредоточится на истории слепой француженки Мари-Лоры (Лоберти) и ее отца Даниэля Леблана (Руффало). По сюжету герои бегут из оккупированного немцами Парижа с легендарным бриллиантом, чтобы тот не попал в руки нацистов.

Кадр из мини-сериала «Весь невидимый нам свет».

Срежиссировал мини-сериал «Весь невидимый нам свет» Шон Леви («Очень странные дела»). Он же вместе со Стивеном Найтом («Острые козырьки») отвечал за сценарий.

В проекте снялись Рихард Заммель («Миротворец»), Хью Лори («Ночной администратор»), Луис Хофман («Тьма»), Ларс Айдингер («Восьмое чувство»), Луна Ведлер («Что видно отсюда»), Элен Кардона («Элита»), Томм Восс («Желтая пресса»), Рашан Стоун («Черное зеркало»), Андреа Дэк («Родина») и Рози Хиляль («Без возврата»).

Расписание выхода мини-сериала «Весь невидимый нам свет».

1 серия — 2 ноября

2 серия — 2 ноября

3 серия — 2 ноября

4 серия — 2 ноября