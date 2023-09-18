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График выхода четвертого сезона сериала «Половое воспитание»

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Кадр из сериала «Половое воспитание».

21 сентября на платформе Netflix выйдет четвертый и последний сезон сериала «Половое воспитание». Проект сосредоточен на группе учеников школы Мурдэйл, которые пытаются разобраться в себе.

Финальные эпизоды переместятся в колледж Кавендиш. Школьников Мурдэйла ждет культурное столкновение. Они не дотягивают до нового прогрессивного уровня студентов колледжа. Главный герой Отис (Эйса Баттерфилд) переживает внутренний кризис: теперь он не единственный эксперт по сексуальному просвещению в школе и не единственный ребенок в семье.

График выхода серий четвертого сезона сериала «Половое воспитание:

4 сезон, 1 серия — 21 сентября

4 сезон, 2 серия — 21 сентября

4 сезон, 3 серия — 21 сентября

4 сезон, 4 серия — 21 сентября

4 сезон, 5 серия — 21 сентября

4 сезон, 6 серия — 21 сентября

4 сезон, 7 серия — 21 сентября

4 сезон, 8 серия — 21 сентября

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