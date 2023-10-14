Известная дата выхода следующей серии 22 сезона «Гриффинов»

На канале FOX стартовал 22 сезон «Гриффинов». Семейный проект сосредоточен на истории отца Питера (Сет Макфарлейн), матери Лоис (Алекс Борштейн), их детях Крисе (Сет Грин), Мег (Мила Кунис), Стьюи и антропоморфном псе Брайане.

В 22 сезоне Мег становится суррогатной матерью Брюсу и Джеффри, Питер учится летать на орлах, рассуждает о «несексуальной ситуации» употребления съедобного нижнего белья (во время последней трапезы заключенного перед смертной казнью) и не самым героическим образом спасается от (предположительно) акулы. Но, как сказала Лоис: «Мы все отвратительны. Вот что такое семья».

Кадр из мультсериала «Гриффины».

Кроме того, в новом сезоне зрители увидят своего рода камео персонажа Тимоти Шаламе из «Дюны».

Кадр из мультсериала «Гриффины».

Расписание выхода серий 22 сезона «Гриффинов»:

1 серия — 1 октября

2 серия — 8 октября

3 серия — 22 октября

4 серия — пока неизвестно

5 серия — пока неизвестно

6 серия — пока неизвестно

7 серия — пока неизвестно

8 серия — пока неизвестно

9 серия — пока неизвестно

10 серия — пока неизвестно

11 серия — пока неизвестно

12 серия — пока неизвестно

13 серия — пока неизвестно

14 серия — пока неизвестно

15 серия — пока неизвестно

16 серия — пока неизвестно

17 серия — пока неизвестно

18 серия — пока неизвестно

19 серия — пока неизвестно

20 серия — пока неизвестно