Картина «Граф Монте-Кристо» выйдет в российский прокат 19 сентября

Читайте нас в

19 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Граф Монте-Кристо», по сюжету которого главный герой одержим местью за свою разрушенную жизнь.

Режиссерами проекта выступили Александр де Ла Пательер («Лучшее впереди») и Матье Делапорт («Имя»).

В фильме снялись Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Анамария Вартоломеи, Патрик Милле, Вассили Шнайдер и Жюльен Де Сен Жан.