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Граф Монте-Кристо фильм 2024: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

0 мин.

Картина «Граф Монте-Кристо» выйдет в российский прокат 19 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
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19 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Граф Монте-Кристо», по сюжету которого главный герой одержим местью за свою разрушенную жизнь.

Режиссерами проекта выступили Александр де Ла Пательер («Лучшее впереди») и Матье Делапорт («Имя»).

В фильме снялись Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Анамария Вартоломеи, Патрик Милле, Вассили Шнайдер и Жюльен Де Сен Жан.

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