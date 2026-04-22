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Грачи сериал 2026: где смотреть сериал — онлайн и тв
Фильмы и сериалы

22 апреля, 16:25

1 мин.

Где смотреть сериал «Грачи» с Артемом Ткаченко

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Грачи», реж. Илья Максимов, Авва-Фильм, ОДА-Фильм, Пиманов и партнеры
Фото Кадр из сериала «Грачи», реж. Илья Максимов, Авва-Фильм, ОДА-Фильм, Пиманов и партнеры

На платформе Wink продолжает выходить исторический детектив «Грачи». Режиссером проекта выступил Илья Максимов («Страх над Невой»).

По сюжету капитан милиции (Артем Ткаченко) ищет в послевоенном Ленинграде нацистского преступника, который скрывается под видом мирного технолога (Алексей Макаров).

«Сценарий мне показался глубоким и многослойным: на фоне действительно интересной детективной линии разворачивается личная драма героя, который ищет дочь. И это внятно прописано, с хорошими диалогами. И, конечно, подкупало время действия — всегда интересно играть другую эпоху», — рассказал Артем Ткаченко.

Кто снялся в сериале «Грачи»

В сериале «Грачи» снялись Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова, Елена Хабарова, Роман Грибков, Михаил Евланов, Елена Плаксина и Александра Богданова.

Трейлер сериала «Грачи»

Где смотреть сериал «Грачи»

Первые шесть эпизодов проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink. Седьмая и восьмая серии выйдут 23 апреля.

Тем, кто предпочитает ТВ-формат, стоит дождаться 26 апреля: в этот день телеканал РЕН ТВ покажет весь сериал целиком в рамках одного марафона.

Ранее мы писали, где смотреть второй сезон сериала «Страх над Невой. Огненный круг».

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