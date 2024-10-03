Комедия «Говорит Земля!» вышла в российский прокат

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Сегодня, 3 октября, в российских кинотеатрах стартовали показы комедии Евгения Корчагина («Честный развод. Бенефис») «Говорит Земля!». Сюжет картины сосредоточен на шахтере, который внезапно начинает слышать голос Земли.

В фильме снялись Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Степан Девонин, Виктория Каруна и Алексей Янков.