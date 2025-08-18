Где смотреть фильм «Государственный гимн» с Сидни Суини и Холзи

15 августа в зарубежный прокат вышла картина «Государственный гимн». Режиссером и сценаристом фильма выступил Тони Тост. По сюжету проекта официантка и ковбой охотятся на ценный индейский артефакт, чтобы справиться со своими финансовыми трудностями.

Кто снялся в фильме «Государственный гимн»

В картине снялись Сидни Суини, Пол Уолтер Хаузер, Зан Маккларнон, Эрик Дэйн, Саймон Рекс, Тоби Хасс, Харриет Сэнсом Харрис, Холзи, Джо Адлер и Дональд Серроне.

Трейлер фильма «Государственный гимн»

Где смотреть фильм «Государственный гимн»

15 августа картина «Государственный гимн» вышла в зарубежный прокат. Позже фильм будет доступен для просмотра на STARZ, Prime Video и других платформах.

