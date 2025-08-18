Стиль жизни
Государственный гимн (Американа) фильм: трейлер и где смотреть — Сидни Суини
Фильмы и сериалы

18 августа, 18:05

1 мин.

Где смотреть фильм «Государственный гимн» с Сидни Суини и Холзи

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Государственный гимн», реж. Тони Тост, BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, Rhea Films
Фото Кадр из фильма «Государственный гимн», реж. Тони Тост, BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, Rhea Films

15 августа в зарубежный прокат вышла картина «Государственный гимн». Режиссером и сценаристом фильма выступил Тони Тост. По сюжету проекта официантка и ковбой охотятся на ценный индейский артефакт, чтобы справиться со своими финансовыми трудностями.

Кто снялся в фильме «Государственный гимн»

В картине снялись Сидни Суини, Пол Уолтер Хаузер, Зан Маккларнон, Эрик Дэйн, Саймон Рекс, Тоби Хасс, Харриет Сэнсом Харрис, Холзи, Джо Адлер и Дональд Серроне.

Трейлер фильма «Государственный гимн»

Где смотреть фильм «Государственный гимн»

15 августа картина «Государственный гимн» вышла в зарубежный прокат. Позже фильм будет доступен для просмотра на STARZ, Prime Video и других платформах.

Ранее мы писали о премьере боевика «Диспетчер» в российских кинотеатрах.

Ранее мы писали о премьере боевика «Диспетчер» в российских кинотеатрах.

Картина «Хани, не надо!» с Маргарет Куолли выйдет 22 августа

