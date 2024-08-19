А24 представил трейлер фильма «Гостиная»

А24 опубликовал трейлер фильма «Гостиная». Режиссерами проекта выступили Макс и Сэм Эггерс. Сюжет триллера, основанного на одноименном рассказе Сьюзен Хилл, сосредоточен на молодой паре, жизнь которой сильно меняется после переезда матери мужа в дом супругов.

В проекте снялись Брэнди Норвуд, Кэтрин Хантер, Эндрю Бернап, Нил Хафф, Скотти Диджакомо и Дэвид Мэниз.

Премьера фильма «Гостиная» пройдет 6 сентября.