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Гостиная фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 18:30

0 мин.

А24 представил трейлер фильма «Гостиная»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гостиная»
Фото Кадр из фильма «Гостиная»
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А24 опубликовал трейлер фильма «Гостиная». Режиссерами проекта выступили Макс и Сэм Эггерс. Сюжет триллера, основанного на одноименном рассказе Сьюзен Хилл, сосредоточен на молодой паре, жизнь которой сильно меняется после переезда матери мужа в дом супругов.

В проекте снялись Брэнди Норвуд, Кэтрин Хантер, Эндрю Бернап, Нил Хафф, Скотти Диджакомо и Дэвид Мэниз.

Премьера фильма «Гостиная» пройдет 6 сентября.

Оно слушает, 2024. Хоррор «Оно слушает» выйдет 30 августа

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