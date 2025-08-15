Вышел трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым
«Вольга» опубликовала трейлер фильма Дмитрия Хонина («Бременские музыканты», «Снегурочка») «Горыныч». Картина рассказывает о моряке Алексее Алехине, попавшем в сказочный мир, и маленьком драконе, с которым он переживает опасные приключения.
Алексею и Горынычу предстоит излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу и защитить княжество от врагов.
Кто снялся в фильме «Горыныч»
В картине снялись Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Сергей Епишев, Евгений Серзин и Дмитрий Куличков.
Трейлер фильма «Горыныч»
Когда выйдет фильм «Горыныч»
Премьера «Горыныча» запланирована на 23 октября.
