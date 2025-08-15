Стиль жизни
Горыныч фильм 2025: трейлер, Александр Петров — когда выйдет
Фильмы и сериалы

15 августа, 16:45

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Горыныч», реж. Дмитрий Хонин, Кинокомпания СТВ, Globus Films
Фото Кадр со съемок фильма «Горыныч», реж. Дмитрий Хонин, Кинокомпания СТВ, Globus Films

«Вольга» опубликовала трейлер фильма Дмитрия Хонина («Бременские музыканты», «Снегурочка») «Горыныч». Картина рассказывает о моряке Алексее Алехине, попавшем в сказочный мир, и маленьком драконе, с которым он переживает опасные приключения.

Алексею и Горынычу предстоит излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу и защитить княжество от врагов.

Кто снялся в фильме «Горыныч»

В картине снялись Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Сергей Епишев, Евгений Серзин и Дмитрий Куличков.

Трейлер фильма «Горыныч»

Когда выйдет фильм «Горыныч»

Премьера «Горыныча» запланирована на 23 октября.

Российские экранизации сказок и&nbsp;мультфильмов.5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок

