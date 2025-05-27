Вышел документальный сериал о Москве

26 мая на платформе Wink вышел документальный сериал «Города и Люди» — проект Алексея Мазура о трансформации городской среды и жизни человека в ней.

Каждая серия — это взгляд изнутри на архитектуру, экономику, культуру и повседневность глазами тех, кто ежедневно формирует будущее городской среды.

В первом выпуске — Москва глазами Сергея Кузнецова, главного архитектора столицы. Вместе с коллегами: архитекторами, урбанистами и девелоперами — он показывает трансформацию, которую за последние годы пережил город.

На примере пяти ключевых объектов: «Зарядье», «ЗИЛАРТ», ГЭС-2, Лужники и ЖК «Бадаевский» — можно увидеть, как заброшенные заводы превратились в кварталы будущего, как Москва начала проектироваться не под машины, а под людей. И как столица шаг за шагом превращается в эмоциональный и технологичный мегаполис — город Эмо-Тех.