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Города и Люди: вышел документальный сериал о Москве
Фильмы и сериалы

27 мая 2025, 11:45

1 мин.

Вышел документальный сериал о Москве

Мария Задорожная
Автор
Кадр из фильма «Города и Люди».
Как выглядел бассейн «Лужники».
Фото Кадр из фильма «Города и Люди».

26 мая на платформе Wink вышел документальный сериал «Города и Люди» — проект Алексея Мазура о трансформации городской среды и жизни человека в ней.

Каждая серия — это взгляд изнутри на архитектуру, экономику, культуру и повседневность глазами тех, кто ежедневно формирует будущее городской среды.

В первом выпуске — Москва глазами Сергея Кузнецова, главного архитектора столицы. Вместе с коллегами: архитекторами, урбанистами и девелоперами — он показывает трансформацию, которую за последние годы пережил город.

На примере пяти ключевых объектов: «Зарядье», «ЗИЛАРТ», ГЭС-2, Лужники и ЖК «Бадаевский» — можно увидеть, как заброшенные заводы превратились в кварталы будущего, как Москва начала проектироваться не под машины, а под людей. И как столица шаг за шагом превращается в эмоциональный и технологичный мегаполис — город Эмо-Тех.

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