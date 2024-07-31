Многосерийный триллер «Город тайн» выйдет 5 августа

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5 августа в онлайн-кинотеатрах KION и Иви пройдет премьера многосерийного триллера Сергея Пикалова «Город тайн». Проект представляет собой ремейк южнокорейского детектива Stranger и рассказывает историю следователя, не способного испытывать чувства.

В сериале снялись Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Алексей Фатеев, Митя Лабуш, Григорий Зельцер, Софья Лебедева, Олег Цветков, Нодари Джанелидзе, Динара Юсипова и Дмитрий Калистратов.