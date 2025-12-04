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Гордость сериал: съемки, сюжет и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

4 декабря 2025, 20:25

1 мин.

Завершились съемки сериала «Гордость»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink

Подошли к концу съемки многосерийной романтической комедии «Гордость» для онлайн-кинотеатра Wink. Режиссером проекта выступил Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым»). В проект вошло восемь эпизодов.

В центре сюжета «Гордости» талантливый повар-стажер Алана, которая сталкивается с отцовским требованием вернуться домой из столицы, отказаться от карьерных, творческих амбиций и выйти замуж.

Алана решает привезти на родину «неудачного жениха», чтобы отец сам отказался от идеи брака. Выбор девушки падает на бармена Макса, который соглашается ей помочь, не подозревая, чем все в итоге может обернуться.

«Во многом эту историю можно назвать личной, потому что мне любопытно порассуждать на тему того, как национальные культуры сталкиваются с современностью. И, конечно же, всегда интересно разобраться в том, как отношения с родителями сегодня повлияют на твою жизнь дальше и как в этом во всем не потерять самого себя, свои интересы и цели, а самое главное, настоящие чувства и мечты», — рассказал режиссер «Гордости» Сергей Арутюнян.

Кто снялся в сериале «Гордость»

В сериале «Гордость» снялись Алана Чочиева, Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров и Рима Царикати.

Кадры со съемок сериала «Гордость»

Wink.
Фото Wink
Wink.
Фото Wink
Wink.
Фото Wink
Wink.
Фото Wink

Когда выйдет сериал «Гордость»

Дата выхода сериала «Гордость» будет объявлена позже.

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