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Гордость сериал 2026: сюжет и актеры, тизер-трейлер и когда выйдет
Фильмы и сериалы

3 марта, 17:45

1 мин.

Wink показал тизер-трейлер сериала «Гордость»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink.

Wink представил первый тизер-трейлер сериала Сергея Арутюняна «Гордость». По сюжету проекта талантливый повар Алана привозит домой подставного жениха, чтобы сорвать навязанную отцом свадьбу и спасти свою карьеру.

«Это не просто «история про пару», а универсальный сюжет о возвращении к корням, диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне», — рассказал генеральный продюсер Сергей Бондарчук.

Кто снялся в сериале «Гордость»

В сериале «Гордость» снялись Алана Чочиева, Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев и Хетаг Гасиев.

Тизер-трейлер сериала «Гордость»

Когда выйдет сериал «Гордость»

Дата выхода сериала «Гордость» будет объявлена позже.

Шик, сериал.Начались съемки сериала «Шик»

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