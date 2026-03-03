Wink показал тизер-трейлер сериала «Гордость»

Wink представил первый тизер-трейлер сериала Сергея Арутюняна «Гордость». По сюжету проекта талантливый повар Алана привозит домой подставного жениха, чтобы сорвать навязанную отцом свадьбу и спасти свою карьеру.

«Это не просто «история про пару», а универсальный сюжет о возвращении к корням, диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне», — рассказал генеральный продюсер Сергей Бондарчук.

Кто снялся в сериале «Гордость»

В сериале «Гордость» снялись Алана Чочиева, Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев и Хетаг Гасиев.

Тизер-трейлер сериала «Гордость»

Когда выйдет сериал «Гордость»

Дата выхода сериала «Гордость» будет объявлена позже.